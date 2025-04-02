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  4. ВИДЕО. Динамо забило Руху в Кубке Украины. Точный удар от Пихаленка 
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:07
1111
0

ВИДЕО. Динамо забило Руху в Кубке Украины. Точный удар от Пихаленка 

Александр отметился точным ударом на 43-й минуте

02 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:07
1111
0
ВИДЕО. Динамо забило Руху в Кубке Украины. Точный удар от Пихаленка 
ФК Динамо. Александр Пихаленок

В среду, 2 апреля, в 18:00 начался матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Виталий Романов.

Точным ударом на 43-й минуте отметился хавбек киевского клуба Александр Пихаленок.

ВИДЕО. Динамо забило Руху в Кубке Украины. Точный удар от Пихаленка

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Александр Пихаленок Динамо Киев Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Рух Львов Рух - Динамо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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