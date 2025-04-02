Пушич оценил выход Шахтера в 1/2 финала Кубка Украины и супергол Кевина
Тренер считает, что команда заслужила победу
Александрия в четвертьфинале Кубка Украины проиграла Шахтеру 0:1, пропустив решающий гол уже в дополнительное время на 110-й минуте встречи.
Наставник Шахтера Марино Пушич коротко дал оценку матчу и красивому голу вингера Кевина, который принес команде выход в полуфинал турнира.
«Тяжелый матч, как и ожидалось. Но я понимал, что мы сможем сделать разницу в конце встречи. Так и случилось, а я хочу поблагодарить игроков за старание и нацеленности на ворота соперника».
«Считаю, что мы заслужили победить, учитывая наши моменты. Самое важное – выйти дальше».
«Мяч Кевина? Он сам нашел этот момент, сделал его. Важно игрокам уметь такое делать. Он сместился в центр, пробил и оформил победный гол», – сказал Пушич.
🤩 Майстерність Кевіна ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
Рахунок у матчі чвертьфіналу Кубка України відкрито! 👏🏻#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/orKZYAfsSw
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