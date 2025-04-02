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  4. Пушич оценил выход Шахтера в 1/2 финала Кубка Украины и супергол Кевина
Кубок Украины
02 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:24
481
1

Пушич оценил выход Шахтера в 1/2 финала Кубка Украины и супергол Кевина

Тренер считает, что команда заслужила победу

02 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:24
481
1
Пушич оценил выход Шахтера в 1/2 финала Кубка Украины и супергол Кевина
ФК Шахтер

Александрия в четвертьфинале Кубка Украины проиграла Шахтеру 0:1, пропустив решающий гол уже в дополнительное время на 110-й минуте встречи.

Наставник Шахтера Марино Пушич коротко дал оценку матчу и красивому голу вингера Кевина, который принес команде выход в полуфинал турнира.

«Тяжелый матч, как и ожидалось. Но я понимал, что мы сможем сделать разницу в конце встречи. Так и случилось, а я хочу поблагодарить игроков за старание и нацеленности на ворота соперника».

«Считаю, что мы заслужили победить, учитывая наши моменты. Самое важное – выйти дальше».

«Мяч Кевина? Он сам нашел этот момент, сделал его. Важно игрокам уметь такое делать. Он сместился в центр, пробил и оформил победный гол», – сказал Пушич.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Кевин (Шахтер) Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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