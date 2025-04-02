Форвард Александрии: «В матче с Шахтером отдали всю душу и все силы»
Александр Филиппов оценил вылет из Кубка Украины
Александрия в четвертьфинале Кубка Украины проиграла Шахтеру 0:1, пропустив решающий гол уже в дополнительное время на 110-й минуте встречи.
«Обидно за команду, потому что отдали всю душу и все силы на поле. Но под конец потратили слишком много сил, не было возможностей переходить в атаку и создавать моменты».
«Понимали, что у Шахтера будет преимущество в дополнительных таймах».
«Судьи? Были вопросы к боковым арбитрами, но я не хочу говорить, что проиграли из-за них. Проиграли сильному сопернику и покидаем турнир с высоко поднятой головой», – сказал Филиппов.
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