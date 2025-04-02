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Кубок Украины
02 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:02
445
0

Форвард Александрии: «В матче с Шахтером отдали всю душу и все силы»

Александр Филиппов оценил вылет из Кубка Украины

02 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:02
445
0
Форвард Александрии: «В матче с Шахтером отдали всю душу и все силы»
ФК Александрия. Александр Филиппов

Александрия в четвертьфинале Кубка Украины проиграла Шахтеру 0:1, пропустив решающий гол уже в дополнительное время на 110-й минуте встречи.

«Обидно за команду, потому что отдали всю душу и все силы на поле. Но под конец потратили слишком много сил, не было возможностей переходить в атаку и создавать моменты».

«Понимали, что у Шахтера будет преимущество в дополнительных таймах».

«Судьи? Были вопросы к боковым арбитрами, но я не хочу говорить, что проиграли из-за них. Проиграли сильному сопернику и покидаем турнир с высоко поднятой головой», – сказал Филиппов.

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Александрия Александрия - Шахтер Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Александр Филиппов
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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