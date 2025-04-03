МЮ хочет усилить состав клубной легендой. Он брал с дьяволами АПЛ

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским вратарем итальянской «Фиорентины» Давидом Де Хеа, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» серьезно рассматривают вариант с подписанием 34-летнего футболиста и признают, что его уход летом 2023 года был ошибкой.

В сезоне 2024/25 Давид Де Хеа провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Англии 2012/13 в 5 миллионов евро, а его контракт с «фиалками» действует до лета 2025 года.

Ранее Давид Де Хеа попал в список лучших вратарей современности.