МЮ хочет усилить состав клубной легендой. Он брал с дьяволами АПЛ

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Давид Де Хеа может покинуть «Фиорентину»
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским вратарем итальянской «Фиорентины» Давидом Де Хеа, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «красные дьяволы» серьезно рассматривают вариант с подписанием 34-летнего футболиста и признают, что его уход летом 2023 года был ошибкой.
В сезоне 2024/25 Давид Де Хеа провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Англии 2012/13 в 5 миллионов евро, а его контракт с «фиалками» действует до лета 2025 года.
Ранее Давид Де Хеа попал в список лучших вратарей современности.
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