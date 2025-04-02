Кубок Украины02 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:07
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Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы на матч Верес – Полесье
Третий четвертьфинал Кубка Украины
02 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:07
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В 18:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка Украины между Вересом и Полесьем. Интересно, что недавно в матче УПЛ Верес выиграл у Полесья со счетом 5:1.
Наставники определили стартовые составы команд.
Верес: Кожухар, Куцияя, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк
Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста
Ранее в полуфинал уже вышли Буковина и Шахтер.
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