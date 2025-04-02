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Кубок Украины
02 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:07
588
0

Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы на матч Верес – Полесье

Третий четвертьфинал Кубка Украины

02 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:07
588
0
Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы на матч Верес – Полесье
ФК Верес

В 18:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка Украины между Вересом и Полесьем. Интересно, что недавно в матче УПЛ Верес выиграл у Полесья со счетом 5:1.

Наставники определили стартовые составы команд.

Верес: Кожухар, Куцияя, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста

Ранее в полуфинал уже вышли Буковина и Шахтер.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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