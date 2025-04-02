Стали известны стартовые составы на матч Кубка Украины Рух – Динамо

В среду, 2 апреля, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов.

Наставники львовского и киевского клуба выбрали стартовые составы своих команд на этот матч.