Украина. Первая лига02 апреля 2025, 16:56 |
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Стали известны стартовые составы на матч Кубка Украины Рух – Динамо
Поединок начнется в 18:00 по Киеву
02 апреля 2025, 16:56 |
1566
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В среду, 2 апреля, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов.
Наставники львовского и киевского клуба выбрали стартовые составы своих команд на этот матч.
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Из шахт после обеда❗
Собрались на игру против 🌻Сашки!
Обыграли ее, как бы ни было тяжко!
.
Пребываем ещё в эйфории!🎉🎉🎉🥳
После триумфа в Александрии!
А теперь сердца оранжево-черных❗
За братьев-львовян желто-черных❗
Хоть и шансы малы, ну а вдруг❗
Всё же выбьет динамку 🟡Рух❗⚫ 😊
Рух близький мені - особливо!
А чому - ви ж усі в курсі!
Аж три тезки мої в РУсі!
.
В нас на Донбасі символ молот!⚒️
А в Львові грає - Віталій Холод!🧊🥶
Співіменника маю й Віталю Романа
Для них обидвох - перемога бажана!
.
А на чолі - однойменець Пономарьов!
Молюсь щоби динамку - Рух поборов!
Два тезки на полі - й 1 біля керма❗
В УПЛ таких клубів - більше нема❗😊