ВИДЕО. Шахтер в дополнительное время забил Александрии
Забитым мячом на 109-й минуте игры отличился Кевин
В среду, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.
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Основное время игры закончилось нулевой ничьей, поэтому матч перешел в овертайм. На 109-й минуте игры счет наконец-то был открыт – забитым мячом отметился бразильский вингер «горняков» Кевин.
ВИДЕО. Наконец-то. Шахтер в дополнительное время забил Александрии
🤩 Майстерність Кевіна ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
Рахунок у матчі чвертьфіналу Кубка України відкрито! 👏🏻#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/orKZYAfsSw
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