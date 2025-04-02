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Кубок Украины
02 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:41
1920
0

ВИДЕО. Шахтер в дополнительное время забил Александрии

Забитым мячом на 109-й минуте игры отличился Кевин

02 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:41
1920
0
ВИДЕО. Шахтер в дополнительное время забил Александрии
ФК Шахтер. Кевин

В среду, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры закончилось нулевой ничьей, поэтому матч перешел в овертайм. На 109-й минуте игры счет наконец-то был открыт – забитым мячом отметился бразильский вингер «горняков» Кевин.

ВИДЕО. Наконец-то. Шахтер в дополнительное время забил Александрии

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия видео голов и обзор Александрия - Шахтер Кевин (Шахтер)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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