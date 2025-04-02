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Англия
02 апреля 2025, 16:30 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:08
1344
1

Тренер АПЛ: «Не хочу быть наставником худшей команды в истории»

Юрич не хочет войти в историю с неприятной стороны

02 апреля 2025, 16:30 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:08
1344
1
Тренер АПЛ: «Не хочу быть наставником худшей команды в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Саутгемптон уже смирился с вылетом в Чемпионшип, однако в клубе надеются не стать худшей командой в истории чемпионата.

Сейчас у Саутгемптона 9 очков, а антирекорд АПЛ удерживает Дерби Каути, который в сезоне 2007/08 набрал 11 пунктов. Тренер Иван Юрич ставит перед игроками задачу не стать худшими в истории.

«Я уже сказал игрокам, что не хочу пережить такой опыт и быть тренером худшей команды в истории АПЛ. Не допустить это – наша задача. У нас действительно плохой сезон», – сказал Юрич.

У Саутгемптона в сезоне АПЛ лишь две победы.

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Саутгемптон Иван Юрич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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ivankondrat96
Можливо і вдасться. У Саутгемптона ще будуть матчі, де можна набрати очки
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