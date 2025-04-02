Тренер АПЛ: «Не хочу быть наставником худшей команды в истории»

Саутгемптон уже смирился с вылетом в Чемпионшип, однако в клубе надеются не стать худшей командой в истории чемпионата.

Сейчас у Саутгемптона 9 очков, а антирекорд АПЛ удерживает Дерби Каути, который в сезоне 2007/08 набрал 11 пунктов. Тренер Иван Юрич ставит перед игроками задачу не стать худшими в истории.

«Я уже сказал игрокам, что не хочу пережить такой опыт и быть тренером худшей команды в истории АПЛ. Не допустить это – наша задача. У нас действительно плохой сезон», – сказал Юрич.

У Саутгемптона в сезоне АПЛ лишь две победы.