Будут овертаймы. Основное время игры Александрия – Шахтер закончилось 0:0
Судьба путевки в 1/2 Кубка Украины будет решена либо в дополнительное время, либо в серии пенальти
В среду, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.
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Основное время поединка не определило победителя противостояния. Более того, ни одна из команд так и не сумела отличиться забитым мячом. Таким образом, игра переходит в дополнительное время.
Если после 2 экстратаймов по 15 минут ни один из коллективов так и не завладеет преимуществом в счете, то футболисты будут участвовать в серии послематчевых пенальти.
Кубок Украины. 1/4 финала, 2 апреля
Александрия – Шахтер – 0:0 (обновляется)
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