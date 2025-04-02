Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 24-летнего футболиста как замену для Усмана Дембеле, если тот решит покинуть клуб, и готов заплатить за звездного бразильца 250 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Усмана Дембеле 39 матчей, в которых он забил 32 гола и отдал 7 ассистов. 26 из 32 голов Дембеле забил в 2025 году, что делает его лучшим бомбардиром 2025 года в топ-5 европейских лиг.

Ранее сообщалось, что «Реала» может продать Винисиуса ради Хаби Алонсо.