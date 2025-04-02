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  4. Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Испания
02 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:47
2361
0

Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн

«ПСЖ» хочет подписать звезду «Реала», если клуб покинет Усман Дембеле

02 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:47
2361
0
Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 24-летнего футболиста как замену для Усмана Дембеле, если тот решит покинуть клуб, и готов заплатить за звездного бразильца 250 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Усмана Дембеле 39 матчей, в которых он забил 32 гола и отдал 7 ассистов. 26 из 32 голов Дембеле забил в 2025 году, что делает его лучшим бомбардиром 2025 года в топ-5 европейских лиг.

Ранее сообщалось, что «Реала» может продать Винисиуса ради Хаби Алонсо.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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