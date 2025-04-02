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02 апреля 2025, 14:39 |
430
0

В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист

Александр Шворак был воспитанником ковельского клуба «Тайм»

02 апреля 2025, 14:39 |
430
0
В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
Getty Images/Global Images Ukraine.

Воспитанник детско-юношеского футбольного клуба «Тайм» (Ковель, Волынская область) Александр Шворак трагически погиб в Германии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Трагически погиб наш воспитанник Александр Шворак 2007 года рождения... Соболезнование близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже», – написал клуб в социальных сетях.

18-летний футболист проживал в Польше, но на некоторое время решил посетить Германию, а именно город Берлин. Точная причина гибели неизвестна, однако сообщается, что Александра убили.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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