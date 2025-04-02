В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист

Воспитанник детско-юношеского футбольного клуба «Тайм» (Ковель, Волынская область) Александр Шворак трагически погиб в Германии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Трагически погиб наш воспитанник Александр Шворак 2007 года рождения... Соболезнование близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже», – написал клуб в социальных сетях.

18-летний футболист проживал в Польше, но на некоторое время решил посетить Германию, а именно город Берлин. Точная причина гибели неизвестна, однако сообщается, что Александра убили.