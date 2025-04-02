Вместе с Месси. Триумфатор ЧМ-2014 стал лицом известного бренда

Известный немецкий футболист, выступающий за коллектив «Гурник» Забже из Польши, Лукас Подольски стал лицом известной компании Lays, производящей чипсы.

Информацию подтвердил футбольный инсайдер Флориан Плеттенберг, указав, что Подольски – новый амбассадор бренда.

Известно, что главным лицом компании является легендарный Лионель Месси. Сотрудничество бренда с аргентинцем началось еще в 2014 году. Также частенько в рекламах Lays можно заметить таких звезд: Луис Суарес, Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм.

Лукас Подольски запомнился болельщикам благодаря выступлениям за «Баварию», «Интер», «Арсенал», «Кельн». Среди важных наград в личном музее футболиста находится медаль чемпионата мира-2014.