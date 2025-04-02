2 апреля на Метрополитано пройдет ответный матч полуфинала кубка Испании, в котором Атлетико встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Первая игра закончилась со счетом 4:4.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.

ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона