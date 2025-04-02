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  4. ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона
Испания
02 апреля 2025, 13:40 |
289
0

ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона

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02 апреля 2025, 13:40 |
289
0
ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона
Коллаж Sport.ua

2 апреля на Метрополитано пройдет ответный матч полуфинала кубка Испании, в котором Атлетико встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Первая игра закончилась со счетом 4:4.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.

ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона

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Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона Ханс-Дитер Флик Диего Симеоне видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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