Испания02 апреля 2025, 13:40 |
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ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона
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02 апреля 2025, 13:40 |
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2 апреля на Метрополитано пройдет ответный матч полуфинала кубка Испании, в котором Атлетико встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.
Первая игра закончилась со счетом 4:4.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.
ВИДЕО. Слова Симеоне и Флика перед матчем Атлетико – Барселона
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