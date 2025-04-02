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  4. Дарио СРНА: «Сложное время… Мы находимся в дисбалансе»
Кубок Украины
02 апреля 2025, 13:28 |
462
0

Дарио СРНА: «Сложное время… Мы находимся в дисбалансе»

Спортивный директор «Шахтера» поделился ожиданиями от кубкового матча с «Александрией»

02 апреля 2025, 13:28 |
462
0
Дарио СРНА: «Сложное время… Мы находимся в дисбалансе»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против «Александрии».

– Ожидания? Что пройдем дальше. Но знаем, что будет очень сложная игра. Последний раз здесь выигрывали до войны, в 2021 году. Здесь всегда сложно, и эта команда сейчас на ходу. Команда взрослая, опытная, и в прошлой игре здесь у нас с ними был плохой опыт – 3:4.

Кубковая игра, одна игра, могут быть экстратаймы, могут быть пенальти, но надеемся до этого не дойдет. Мы готовы, наша цель – трофей.

– Считаете ли Вы «Александрию» принципиальным соперником для «Шахтера», учитывая их успех в этом сезоне?

– Да конечно, у них в этом году исторический результат. Хороший молодой тренер, команда сбалансированная, опытная, взрослая, и конечно это все приносит результат.

Мы находимся в дисбалансе: продали взрослых игроков, купили молодых. Сложное время, но нам надо вместе это пройти. Я уверен, что у нас на бумаге сумасшедший потенциал. Выиграть кубок – это кратчайший путь в Европу. Сегодня первый шаг. Надеюсь, не будет тревог.

Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится 2 апреля в 14:00 по киевскому время.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Дарио Срна
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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