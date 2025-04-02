Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes

Известный и престижный журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых богатых людей мира.

Среди украинцев самое высокое место занял президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов – он расположился на 390-й позиции. Состояние бизнесмена увеличилось в два раза с 2024 года и теперь оценивается в 7,9 млрд долларов.

В рейтинг попали бывший президент «Севастополя» Вадим Новинский и почетный президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго – они делят 2 623 место с состоянием в 1,2 млрд долларов.

На первом месте оказался владелец социальной сети X Илон Маск (342 млрд).

Самые богатые украинца в рейтинге FORBES