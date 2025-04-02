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02 апреля 2025, 13:11 |
358
2

Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes

Ринат Ахметов удвоил свое состояние и теперь оно оценивается в 7,9 млрд долларов

02 апреля 2025, 13:11 |
358
2
Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes
Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Известный и престижный журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых богатых людей мира.

Среди украинцев самое высокое место занял президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов – он расположился на 390-й позиции. Состояние бизнесмена увеличилось в два раза с 2024 года и теперь оценивается в 7,9 млрд долларов.

В рейтинг попали бывший президент «Севастополя» Вадим Новинский и почетный президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго – они делят 2 623 место с состоянием в 1,2 млрд долларов.

На первом месте оказался владелец социальной сети X Илон Маск (342 млрд).

Самые богатые украинца в рейтинге FORBES

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк Вадим Новинский Константин Жеваго Ворскла Полтава Forbes рейтинг финансы
Николай Титюк Источник: Forbes
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Комментарии 2
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Олександр
Це дивно .у кам'янському закрили металургійний комбінат. Разбомбули друзі азовсталь .ідеш по центру Києва на кожному домі оповіщення що ніхто не платить за електроенергію списки боржників і відключають квартали від електроенергії .звідки тоді риде падло краде
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Singularis
Нищий.... он расположился на 390-й позиции.
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