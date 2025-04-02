«Я не могу этого понять». Лунину досталось от испанского журналиста

Известный испанский журналист Томас Ронсеро критически оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/2 финала Копа дель Рей с «Реалом Сосьедад» (4:4).

«Что делает Лунин?! Что он делает?! Он не смог отбить этот мяч. Это разочаровывает.

Лунин сводит меня с ума. Я не могу понять, как он может так плохо отбивать мяч», – цитирует Ронсеро Defensa Central.

Ранее в Испании оценили игру Лунина в матче с «Реалом Сосьедад».