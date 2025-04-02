Буковина стала 10-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ
Клуб из Черновцов ранее дальше 1/8 финала не проходил
«Буковина», которая ранее дальше 1/8 финала не проходила, взяв верх над сумской «Викторией», впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины.
Черновчане стали 10-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до этой стадии турнира. 9 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Днепр-1» играл в полуфиналах как клуб и первого, и второго дивизионов. В 6 случаях «младшеклассники» обыгрывали «старшеклассников», а еще в 5, как и ныне, – команды 1-й и 2-й лиг.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины
|
Сезон
|
Клуб
|
Соперник в 1/4 финала
|
Счет
|
2005/06
|
Карпаты (1л)
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
2009/10
|
Волынь (1л)
|
Металлург З
|
2:1 (д)
|
2012/13
|
Севастополь (1л)
|
Таврия
|
1:1, п. 4:1 (д)
|
2013/14
|
Славутич (2л)
|
Нива Т (1л)
|
1:1, п. 4:3 (д)
|
2016/17
|
Николаев (1л)
|
Ильичевец (1л)
|
0:0, п. 4:2 (д)
|
2017/18
|
Днепр-1 (2л)
|
Львов (2л)
|
2:1 (г)
|
2018/19
|
Ингулец (1л)
|
Карпаты
|
1:1, п. 5:4 (д)
|
|
Днепр-1 (1л)
|
Ворскла
|
2:0 (д)
|
2019/20
|
Минай (1л)
|
Ингулец (1л)
|
1:1, п. 6:5 (д)
|
2020/21
|
Агробизнес (1л)
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
2024/25
|
Буковина (1л)
|
Виктория (1л)
|
2:1 (д)
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