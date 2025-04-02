Буковина стала 10-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ

«Буковина», которая ранее дальше 1/8 финала не проходила, взяв верх над сумской «Викторией», впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины.

Черновчане стали 10-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до этой стадии турнира. 9 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Днепр-1» играл в полуфиналах как клуб и первого, и второго дивизионов. В 6 случаях «младшеклассники» обыгрывали «старшеклассников», а еще в 5, как и ныне, – команды 1-й и 2-й лиг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины