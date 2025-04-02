Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина стала 10-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ
Кубок Украины
02 апреля 2025, 12:34 |
295
0

Буковина стала 10-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ

Клуб из Черновцов ранее дальше 1/8 финала не проходил

02 апреля 2025, 12:34 |
295
0
Буковина стала 10-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ
ФК Буковина

«Буковина», которая ранее дальше 1/8 финала не проходила, взяв верх над сумской «Викторией», впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины.

Черновчане стали 10-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до этой стадии турнира. 9 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Днепр-1» играл в полуфиналах как клуб и первого, и второго дивизионов. В 6 случаях «младшеклассники» обыгрывали «старшеклассников», а еще в 5, как и ныне, – команды 1-й и 2-й лиг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины

Сезон

Клуб

Соперник в 1/4 финала

Счет

2005/06

Карпаты (1л)

Ворскла

1:0 (д)

2009/10

Волынь (1л)

Металлург З

2:1 (д)

2012/13

Севастополь (1л)

Таврия

1:1, п. 4:1 (д)

2013/14

Славутич (2л)

Нива Т (1л)

1:1, п. 4:3 (д)

2016/17

Николаев (1л)

Ильичевец (1л)

0:0, п. 4:2 (д)

2017/18

Днепр-1 (2л)

Львов (2л)

2:1 (г)

2018/19

Ингулец (1л)

Карпаты

1:1, п. 5:4 (д)

Днепр-1 (1л)

Ворскла

2:0 (д)

2019/20

Минай (1л)

Ингулец (1л)

1:1, п. 6:5 (д)

2020/21

Агробизнес (1л)

Шахтер

1:0 (д)

2024/25

Буковина (1л)

Виктория (1л)

2:1 (д)

По теме:
Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины
Бразилец Жеовани: «Шахтер – это топ-команда, но мы уверены в себе»
«С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка
цифры и факты Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 02 апреля 2025, 09:52 23
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Александрийцы смогут реабилитироваться за недавний разгром в матче УПЛ или «горняки» вновь победят?

Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02 апреля 2025, 08:27 10
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»

Феликс Савон высказался об украинском боксере

Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Бокс | 02.04.2025, 08:55
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Футбол | 02.04.2025, 07:51
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26
Футбол | 02.04.2025, 12:51
Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26
Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф
Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф
31.03.2025, 17:22 6
Хоккей
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
31.03.2025, 21:59 5
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 58
Футбол
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
«Невидимый герой Мадрида». В Испании восхищаются выступлениями Лунина
«Невидимый герой Мадрида». В Испании восхищаются выступлениями Лунина
31.03.2025, 11:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем