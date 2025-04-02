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Кубок Украины
02 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:12
651
0

Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени

02 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:12
651
0
Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины
УПЛ

В среду, 2 апреля, в 14:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Стартовые составы на матч Александрия – Шахтер:

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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