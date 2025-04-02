Кубок Украины02 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:12
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Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины
Матч начнется в 14:00 по киевскому времени
02 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:12
651
0
В среду, 2 апреля, в 14:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
Стартовые составы на матч Александрия – Шахтер:
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