Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 2 апреля, в 14:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.

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Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Стартовые составы на матч Александрия – Шахтер: