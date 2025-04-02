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  4. Сити нацелился на самого дорогого защитника мира. Готовы заплатить 100+ млн
Англия
02 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:52
1485
0

Сити нацелился на самого дорогого защитника мира. Готовы заплатить 100+ млн

Вильям Салиба из «Арсенала» также заинтересовал мадридский «Реал»

02 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 02 апреля 2025, 16:52
1485
0
Сити нацелился на самого дорогого защитника мира. Готовы заплатить 100+ млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Английский «Манчестер Сити» интересуется французским защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро, но на данный момент «канониры» рассматривают его как неприкосновенного игрока.

Отмечается, что Вильямом Салиба также интересуется мадридский «Реал», о чем уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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