Сити нацелился на самого дорогого защитника мира. Готовы заплатить 100+ млн

Английский «Манчестер Сити» интересуется французским защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро, но на данный момент «канониры» рассматривают его как неприкосновенного игрока.

Отмечается, что Вильямом Салиба также интересуется мадридский «Реал», о чем уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.