Сити нацелился на самого дорогого защитника мира. Готовы заплатить 100+ млн
Вильям Салиба из «Арсенала» также заинтересовал мадридский «Реал»
Английский «Манчестер Сити» интересуется французским защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро, но на данный момент «канониры» рассматривают его как неприкосновенного игрока.
Отмечается, что Вильямом Салиба также интересуется мадридский «Реал», о чем уже сообщалось ранее.
В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.
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