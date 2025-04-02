Барселона хочет подписать самого преданного игрока Европы. Он ее унижал

Каталонская «Барселона» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Томасом Мюллером, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, больше всего в подписании 35-летнего футболиста заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, ведь он хорошо знаком с игроком со времен работы в «Баварии».

Напомним, Томас Мюллер неоднократно участвовал в результативных победах «Баварии» над «Барселоной», в частности в наиболее унизительном для каталонцев матче, когда они проиграли 2:8. Также немец в прессе часто подшучивал над клубом, например, называя «Барселону» «своим клиентом» после забитого гола.

В сезоне 2024/25 Томас Мюллер провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продлевать контракт с Томасом Мюллером, который 25 лет находился в системе клуба.