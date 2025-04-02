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  4. Барселона хочет подписать самого преданного игрока Европы. Он ее унижал
Испания
02 апреля 2025, 16:06 |
555
0

Барселона хочет подписать самого преданного игрока Европы. Он ее унижал

Томас Мюллер, скорее всего, покинет «Баварию»

02 апреля 2025, 16:06 |
555
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Барселона хочет подписать самого преданного игрока Европы. Он ее унижал
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Каталонская «Барселона» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Томасом Мюллером, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, больше всего в подписании 35-летнего футболиста заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, ведь он хорошо знаком с игроком со времен работы в «Баварии».

Напомним, Томас Мюллер неоднократно участвовал в результативных победах «Баварии» над «Барселоной», в частности в наиболее унизительном для каталонцев матче, когда они проиграли 2:8. Также немец в прессе часто подшучивал над клубом, например, называя «Барселону» «своим клиентом» после забитого гола.

В сезоне 2024/25 Томас Мюллер провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продлевать контракт с Томасом Мюллером, который 25 лет находился в системе клуба.

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Томас Мюллер Бавария Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги свободный агент Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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