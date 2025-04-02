Барселона хочет подписать самого преданного игрока Европы. Он ее унижал
Томас Мюллер, скорее всего, покинет «Баварию»
Каталонская «Барселона» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Томасом Мюллером, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, больше всего в подписании 35-летнего футболиста заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, ведь он хорошо знаком с игроком со времен работы в «Баварии».
Напомним, Томас Мюллер неоднократно участвовал в результативных победах «Баварии» над «Барселоной», в частности в наиболее унизительном для каталонцев матче, когда они проиграли 2:8. Также немец в прессе часто подшучивал над клубом, например, называя «Барселону» «своим клиентом» после забитого гола.
В сезоне 2024/25 Томас Мюллер провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продлевать контракт с Томасом Мюллером, который 25 лет находился в системе клуба.
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