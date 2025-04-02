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  4. Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах
Испания
02 апреля 2025, 17:42 |
2456
0

Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах

Лукас Васкес разочаровывает на позиции правого защитника

02 апреля 2025, 17:42 |
2456
0
Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

В мадридском «Реале» разочарованы игрой правого защитника Лукаса Васкеса в последних матчах команды, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, именно 33-летнего футболиста считают причиной плохой оборонительной игры «сливочных», которая привела к большому количеству пропущенных голов в течение последнего месяца.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес решил отпустить Лукаса Васкеса после завершения нынешней кампании.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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