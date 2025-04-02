Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах

В мадридском «Реале» разочарованы игрой правого защитника Лукаса Васкеса в последних матчах команды, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, именно 33-летнего футболиста считают причиной плохой оборонительной игры «сливочных», которая привела к большому количеству пропущенных голов в течение последнего месяца.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес решил отпустить Лукаса Васкеса после завершения нынешней кампании.