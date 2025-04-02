ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес

Екатерина, невеста украинского полузащитника львовских «Карпат» Олега Очеретько, поделилась впечатляющей фотосессией со своими подписчиками в Instagram.

На опубликованных фотографиях возлюбленная футболиста, принадлежащая донецкому «Шахтеру», позирует без верхней одежды, прикрывая большую грудь лентой.

Стоит отметить, что Екатерина является профессиональной моделью, поэтому все ее фотосессии всегда восхищают качеством фотографий и выбором ракурсов.

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