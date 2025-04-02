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  4. ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 15:18 |
1851
20

ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес

Екатерина выбрала необычный образ для фотосета

02 апреля 2025, 15:18 |
1851
20
ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес
Instagram

Екатерина, невеста украинского полузащитника львовских «Карпат» Олега Очеретько, поделилась впечатляющей фотосессией со своими подписчиками в Instagram.

На опубликованных фотографиях возлюбленная футболиста, принадлежащая донецкому «Шахтеру», позирует без верхней одежды, прикрывая большую грудь лентой.

Стоит отметить, что Екатерина является профессиональной моделью, поэтому все ее фотосессии всегда восхищают качеством фотографий и выбором ракурсов.

ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 20
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a.fedorenko1953
У Спорт ЮА  переважно працюють секуальні збоченці та невдахи. Стільки лайна про дупи бабскі.....
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+3
Перець
зі смітника на фотосесію
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0
Серж
В Буковели работает. Оплата почасовая
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-4
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