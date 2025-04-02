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02 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:22
228
0

Четвертая ракетка мирового рейтинга снялась в рекламе Call of Duty: Mobile

Джессика Пегула стала лицом маркетинговой кампании всемирно известного шутера

02 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 02 апреля 2025, 13:22
228
0
Четвертая ракетка мирового рейтинга снялась в рекламе Call of Duty: Mobile
tennis.com. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мирового рейтинга WTA Джессика Пегула недавно дебютировала в качестве лица маркетинговой кампании Call of Duty: Mobile «Make it Mythic».

31-летняя американская теннисистка снялась в рекламном ролике, в котором она превращается в Мифическую Софию – одного из популярных персонажей игры. В рекламе также снялась бывшая финалистка Открытого чемпионата Австралии 2021 года и подруга Джессики – Дженнифер Брэди.

В недавнем интервью для журнала Sports Business Journal Пегула рассказала, что в душе она всегда была геймером, часто «расслаблялась», играя в Call of Duty со своими братьями и мужем, и даже путешествовала по туру со своей PlayStation 4.

Уровень ее приверженности возрос во время пандемии COVID-19. Когда теннис был приостановлен, Джессика начала играть в мобильную игру всемирно известного шутера.

«Было забавно наблюдать, сколько людей на самом деле увлекаются играми, но ничего об этом не говорят», – призналась теннисистка.

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Джессика Пегула Дженнифер Брэди видео-реклама
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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