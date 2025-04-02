Четвертая ракетка мирового рейтинга снялась в рекламе Call of Duty: Mobile

Четвертая ракетка мирового рейтинга WTA Джессика Пегула недавно дебютировала в качестве лица маркетинговой кампании Call of Duty: Mobile «Make it Mythic».

31-летняя американская теннисистка снялась в рекламном ролике, в котором она превращается в Мифическую Софию – одного из популярных персонажей игры. В рекламе также снялась бывшая финалистка Открытого чемпионата Австралии 2021 года и подруга Джессики – Дженнифер Брэди.

В недавнем интервью для журнала Sports Business Journal Пегула рассказала, что в душе она всегда была геймером, часто «расслаблялась», играя в Call of Duty со своими братьями и мужем, и даже путешествовала по туру со своей PlayStation 4.

Уровень ее приверженности возрос во время пандемии COVID-19. Когда теннис был приостановлен, Джессика начала играть в мобильную игру всемирно известного шутера.

«Было забавно наблюдать, сколько людей на самом деле увлекаются играми, но ничего об этом не говорят», – призналась теннисистка.