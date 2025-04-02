ВИДЕО. Футболист Динамо перепутал автобус и присоединился к игрокам Руха

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко попал в курьезную ситуацию после окончания матча чемпионата.

Подопечные Александра Шовковского одолели на выезде львовский «Рух» со счетом 2:0 в поединке 22-го тура. Некоторые игроки ответили на вопросы журналистов и отправились в клубный автобус.

Михайленко зашел к игрокам соперника и пытался найти свое место. После того, как игрок не увидел своих одноклубников, он с улыбкой пошел искать автобус «Динамо».

Киевский клуб набрал 54 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. «Динамо» опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

ВИДЕО. Николай Михайленко перепутал автобус «Руха» и «Динамо»