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  4. ВИДЕО. Футболист Динамо перепутал автобус и присоединился к игрокам Руха
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 11:49 |
1965
5

ВИДЕО. Футболист Динамо перепутал автобус и присоединился к игрокам Руха

Николай Михайленко попал в курьезную ситуацию после матча УПЛ

02 апреля 2025, 11:49 |
1965
5
ВИДЕО. Футболист Динамо перепутал автобус и присоединился к игрокам Руха
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко попал в курьезную ситуацию после окончания матча чемпионата.

Подопечные Александра Шовковского одолели на выезде львовский «Рух» со счетом 2:0 в поединке 22-го тура. Некоторые игроки ответили на вопросы журналистов и отправились в клубный автобус.

Михайленко зашел к игрокам соперника и пытался найти свое место. После того, как игрок не увидел своих одноклубников, он с улыбкой пошел искать автобус «Динамо».

Киевский клуб набрал 54 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. «Динамо» опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

ВИДЕО. Николай Михайленко перепутал автобус «Руха» и «Динамо»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Николай Михайленко
Николай Титюк Источник: ВДинамо
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Singularis
Аутист? Бывает. Их с каждым днём всё больше на Земле. Надо привыкать.
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😼
Хай би їхав , всеодно обидва автобуси їдуть в одне місце
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0
Fitness.sports
Стартовый состав не ставить. Ещё не проснулся 
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