Англия02 апреля 2025, 11:20 |
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Йорген Странд Ларсен вписал свое имя в историю Вулверхэмптона
В первом своем сезоне в АПЛ игрок отметился двусмысленным количеством забитых мячей
02 апреля 2025, 11:20 |
89
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25-летний норвежский форвард Йорген Странд Ларсен забил юбилейный, 10-й гол за Вулверхэмптон в своем дебютном сезоне АПЛ.
Случилось это в матче против Вест Хэм Юнайтед, в котором хозяева победили со счетом 1:0, а победный гол как раз на счету норвежца.
Только Раулю Хименесу удалось забить столько в первом сезоне за волков. В сезоне 2018/19 Хименес забил 13 голов.
До Вулверхэмптона Ларсен провел два сезона в Испании, выступая в составе Сельты.
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