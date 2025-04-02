Йорген Странд Ларсен вписал свое имя в историю Вулверхэмптона

25-летний норвежский форвард Йорген Странд Ларсен забил юбилейный, 10-й гол за Вулверхэмптон в своем дебютном сезоне АПЛ.

Случилось это в матче против Вест Хэм Юнайтед, в котором хозяева победили со счетом 1:0, а победный гол как раз на счету норвежца.

Только Раулю Хименесу удалось забить столько в первом сезоне за волков. В сезоне 2018/19 Хименес забил 13 голов.

До Вулверхэмптона Ларсен провел два сезона в Испании, выступая в составе Сельты.