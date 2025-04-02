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  4. Йорген Странд Ларсен вписал свое имя в историю Вулверхэмптона
Англия
02 апреля 2025, 11:20 |
89
0

Йорген Странд Ларсен вписал свое имя в историю Вулверхэмптона

В первом своем сезоне в АПЛ игрок отметился двусмысленным количеством забитых мячей

02 апреля 2025, 11:20 |
89
0
Йорген Странд Ларсен вписал свое имя в историю Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Йорген Странд Ларсен

25-летний норвежский форвард Йорген Странд Ларсен забил юбилейный, 10-й гол за Вулверхэмптон в своем дебютном сезоне АПЛ.

Случилось это в матче против Вест Хэм Юнайтед, в котором хозяева победили со счетом 1:0, а победный гол как раз на счету норвежца.

Только Раулю Хименесу удалось забить столько в первом сезоне за волков. В сезоне 2018/19 Хименес забил 13 голов.

До Вулверхэмптона Ларсен провел два сезона в Испании, выступая в составе Сельты.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Йорген Странд Ларсен статистика
Виталий Бондалетов
Виталий Бондалетов Sport.ua
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