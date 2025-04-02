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Кубок Испании
02 апреля 2025, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:48
280
0

РЮДИГЕР: «Мы – Реал. Этот сезон сложный, но мы в финале»

Защитник рад успехам мадридской команды

02 апреля 2025, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:48
280
0
РЮДИГЕР: «Мы – Реал. Этот сезон сложный, но мы в финале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился эмоциями после безумного матча своей команды в полуфинале Кубка Испании против Реал Сосьедада.

«Это была очень тяжелая игра, но мы снова отыгрались, и я счастлив, что забил гол. «Реал Сосьедад» сыграл хорошую игру, и всегда очень тяжело играть против этой команды. Есть много игр, но мы – Реал, мы всегда боремся до конца.

Арда Гюлер отдал мне очень хорошую передачу, он выбрал очень хороший угол, так что мне было легко забить. Этот сезон сложен, но мы в финале, и мы хотим его выиграть», – сказал Рюдигер.

Ранее украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на безумный матч «Реала» в Кубке Испании.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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