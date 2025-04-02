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  4. Бразилец Жеовани: «Шахтер – это топ-команда, но мы уверены в себе»
Кубок Украины
02 апреля 2025, 10:15 |
338
0

Бразилец Жеовани: «Шахтер – это топ-команда, но мы уверены в себе»

Легионер «Александрии» поделился мнением о предстоящем матче Кубка Украины

02 апреля 2025, 10:15 |
338
0
Бразилец Жеовани: «Шахтер – это топ-команда, но мы уверены в себе»
ФК Александрия. Жеовани

Бразильский легионер «Александрии» Жеовани в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Шахтером» в четвертьфинале Кубка Украины.

«Это масштабный матч. «Шахтер» — это топ-команда, и мы уважаем их, но мы уверены в себе. Мы показываем хорошую игру и знаем, на что способны. Для нас это отличная возможность продемонстрировать наш уровень. Мы будем бороться за нее».

Позже на нашем сайте выйдет полное интервью с Жеовани.

Матч «Александрия» – «Шахтер» начнется сегодня, 2 апреля, в 14:00.

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Кубок Украины по футболу Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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