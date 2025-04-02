Шанс для Крапивцова? Цыганков не попал в заявку Жироны на матч Кубка

2 апреля состоится полуфинал Кубка Каталонии – турнир, участие в котором принимают клубы из этого испанского региона. На поле выйдут «Андорра» и «Жирона».

Накануне этого противостояния гости определились с заявкой на матч – украинский вингер Виктор Цыганков и другие игроки основной обоймы не попали в итоговый список и получат отдых от главного тренера.

Такое решение было принято, так как 5 апреля подопечные Мичела сыграют важный матч чемпионата против «Леганеса». В заявку попал другой украинский футболист – голкипер Владислав Крапивцов, который имеет неплохие шансы выйти в стартовом составе.

Матч «Андорра» – «Жирона» состоится 2 апреля на стадионе «Национальный» в Андорре. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния в финале встретится с «Эспаньолом».

ФОТО. Заявка Жироны на полуфинал Кубка Каталонии