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Испания
02 апреля 2025, 10:09 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:10
115
0

Шанс для Крапивцова? Цыганков не попал в заявку Жироны на матч Кубка

Подопечные Мичела сыграют в полуфинале против «Андоры»

02 апреля 2025, 10:09 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:10
115
0
Шанс для Крапивцова? Цыганков не попал в заявку Жироны на матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

2 апреля состоится полуфинал Кубка Каталонии – турнир, участие в котором принимают клубы из этого испанского региона. На поле выйдут «Андорра» и «Жирона».

Накануне этого противостояния гости определились с заявкой на матч – украинский вингер Виктор Цыганков и другие игроки основной обоймы не попали в итоговый список и получат отдых от главного тренера.

Такое решение было принято, так как 5 апреля подопечные Мичела сыграют важный матч чемпионата против «Леганеса». В заявку попал другой украинский футболист – голкипер Владислав Крапивцов, который имеет неплохие шансы выйти в стартовом составе.

Матч «Андорра» – «Жирона» состоится 2 апреля на стадионе «Национальный» в Андорре. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния в финале встретится с «Эспаньолом».

ФОТО. Заявка Жироны на полуфинал Кубка Каталонии

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Жирона Андорра Виктор Цыганков Владислав Крапивцов заявка
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
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