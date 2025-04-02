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  4. «Все расстроены». Алонсо объяснил фиаско Байера в Кубке Германии
Германия
02 апреля 2025, 09:52 |
242
0

«Все расстроены». Алонсо объяснил фиаско Байера в Кубке Германии

Хаби Алонсо поздравил соперника

02 апреля 2025, 09:52 |
242
0
«Все расстроены». Алонсо объяснил фиаско Байера в Кубке Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после сенсационного вылета своей команды из Кубка Германии, где его подопечные минимально уступили клубу третьего немецкого дивизиона.

«Все расстроены. Я должен приветствовать «Арминию». Они заслужили быть в финале, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, но сегодня мы с другой стороны.

Мы не играли хорошо, мы не контролировали себя как команда и индивидуально. Сегодня ничего не работало. Это был важный вечер для нас, чтобы вернуться в финал, но мы не показали весь свой уровень», – сказал Алонсо.

В финале турнира соперником клуба из 3-го дивизиона будет победитель пары «Штутгарт» - «Лейпциг».

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Арминия Байер Кубок Германии по футболу Хаби Алонсо
Олег Вахоцкий Источник: Официальный сайт Бундеслиги
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