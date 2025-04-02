«Все расстроены». Алонсо объяснил фиаско Байера в Кубке Германии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после сенсационного вылета своей команды из Кубка Германии, где его подопечные минимально уступили клубу третьего немецкого дивизиона.

«Все расстроены. Я должен приветствовать «Арминию». Они заслужили быть в финале, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, но сегодня мы с другой стороны.

Мы не играли хорошо, мы не контролировали себя как команда и индивидуально. Сегодня ничего не работало. Это был важный вечер для нас, чтобы вернуться в финал, но мы не показали весь свой уровень», – сказал Алонсо.

В финале турнира соперником клуба из 3-го дивизиона будет победитель пары «Штутгарт» - «Лейпциг».