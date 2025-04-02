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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 09:34 |
636
0

Украинский защитник раскритиковал ЛНЗ: «Насмотрелись на Шахтер и Динамо»

Александр Насонов заявил, что хотел еще поиграть в УПЛ

02 апреля 2025, 09:34 |
636
0
Украинский защитник раскритиковал ЛНЗ: «Насмотрелись на Шахтер и Динамо»
ЛНЗ. Александр Насонов

Украинский защитник Александр Насонов рассказал о своем периоде карьеры в черкасском ЛНЗ. Футболист заявил, что ему досадно, что его убрали из клуба.

– Пока последним вашим профессиональным клубом стал ЛНЗ, который на старте этого сезона отказался от вас и еще ряда опытных игроков. Не досадно за такое отношение?

– А это не только в ЛНЗ. Такое происходит во всем украинском футболе. Мне всего 32, а уж такое впечатление, что списали. Ну ничего, я еще скажу свое слово в футболе. И не в Первой и не во Второй лиге. Посмотрим.

Конечно, неприятно. Смотришь, как играет Модрич... Понятно, что это великий футболист, однако есть и обычные игроки, которым по 35 лет, и они спокойно выступают в Лиге чемпионов. К ним есть какое-то уважение. А у нас...

У нас во всех клубах пошла стихия найти молодых и продать. Насмотрелись на Шахтер и Динамо, продавшие Мудрика и Забарного. Теперь каждая команда хочет так же, но так не бывает. Ты не сыщешь на улице таланта. Его нужно воспитать.

– Что вы можете сказать о владельцах ЛНЗ Кравченко, которые не слишком медийны?

– Это лучшие владельцы футбольного клуба в моей карьере. Люди готовы вкладывать и любят это дело. Если бы в Украине все президенты были такими, как Кравченко, как Ахметов, то, поверьте, у нас был бы гораздо сильнее чемпионат.

Ранее Александр рассказал о старте своей карьеры в академии киевского «Динамо».

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Александр Насонов Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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