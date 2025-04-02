Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У меня была депрессия». Лидер клуба УПЛ пытался покончить с собой
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 09:07 |
1346
0

«У меня была депрессия». Лидер клуба УПЛ пытался покончить с собой

Бруниньо рассказал о сложном периоде жизни

02 апреля 2025, 09:07 |
1346
0
«У меня была депрессия». Лидер клуба УПЛ пытался покончить с собой
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Бразильский полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством. Футболист признался, что обращался за помощью к психологам.

«В моей жизни случались не самые лучшие эпизоды. У меня была депрессия, мне пришлось принимать лекарство. Я даже пытался покончить с собой. Это было в 2020-2021 годах. У меня был тяжелый период депрессии. Меня консультировали психиатр и психолог. Это был трудный момент в моей жизни.

Я попал в клуб, где не было много игровой практики, где был крайне несчастлив. Когда это произошло, мне пришлось обратиться за помощью к психологу и психиатру. И они, безусловно, мне очень помогли», – заявил игрок.

Бруниньо в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что названы лучший игрок, тренер и сборная тура УПЛ.

По теме:
Украинский защитник раскритиковал ЛНЗ: «Насмотрелись на Шахтер и Динамо»
Экс-игрок Динамо: «Я в шесть лет начал курить»
Украинский защитник рассказал, почему ушел из киевского Динамо
Бруниньо самоубийство Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01 апреля 2025, 12:14 7
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика

Артем останется в Риме

Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Футбол | 02 апреля 2025, 01:11 22
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал

Сливочные вырвали ничью в ответном поединке, команды завершили игру со счетом 4:4

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»
Футбол | 02.04.2025, 04:35
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Футбол | 02.04.2025, 09:42
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
Футбол | 01.04.2025, 18:55
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
01.04.2025, 00:46
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
01.04.2025, 08:22 2
Бокс
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
31.03.2025, 21:23 7
Теннис
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
01.04.2025, 00:11 3
Бокс
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
31.03.2025, 21:59 5
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем