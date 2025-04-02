«У меня была депрессия». Лидер клуба УПЛ пытался покончить с собой

Бразильский полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством. Футболист признался, что обращался за помощью к психологам.

«В моей жизни случались не самые лучшие эпизоды. У меня была депрессия, мне пришлось принимать лекарство. Я даже пытался покончить с собой. Это было в 2020-2021 годах. У меня был тяжелый период депрессии. Меня консультировали психиатр и психолог. Это был трудный момент в моей жизни.

Я попал в клуб, где не было много игровой практики, где был крайне несчастлив. Когда это произошло, мне пришлось обратиться за помощью к психологу и психиатру. И они, безусловно, мне очень помогли», – заявил игрок.

Бруниньо в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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