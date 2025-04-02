«С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка
Григорий Чурилов дал футболистам дополнительный выходной
Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов заявил, что футболисты получают премиальные за исторический выход в полуфинал Кубка Украины.
– Заметил, что на стадионе присутствовал владелец Буковины Владимир Дубинский. После поединка он зашел в раздевалку поздравить команду с победой?
– В раздевалку президент не заходил.
– Довольно странно… Возможно, вы уже знаете, так скажите – за проход в 1/2 финала Кубка Украины команде выпишут повышенные премиальные?
– Дубинский – человек солидный, щедро отблагодарит 100%. Уверен в том, что премия будет.
– Дополнительный выходной для ребят предусмотрен?
– С языка сорвали. Вот только хотел сказать, что на 2 апреля я всем игрокам дал выходной.
– А по бутылке пива за победу разрешили выпить, заслужили, все-таки?
– Такого не было.
Ранее Чурилов выбрал соперника в полуфинальном матче Кубка Украины.
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