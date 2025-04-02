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  4. «С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка
Кубок Украины
02 апреля 2025, 08:52 |
505
0

«С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка

Григорий Чурилов дал футболистам дополнительный выходной

02 апреля 2025, 08:52 |
505
0
«С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов заявил, что футболисты получают премиальные за исторический выход в полуфинал Кубка Украины.

– Заметил, что на стадионе присутствовал владелец Буковины Владимир Дубинский. После поединка он зашел в раздевалку поздравить команду с победой?

– В раздевалку президент не заходил.

– Довольно странно… Возможно, вы уже знаете, так скажите – за проход в 1/2 финала Кубка Украины команде выпишут повышенные премиальные?

– Дубинский – человек солидный, щедро отблагодарит 100%. Уверен в том, что премия будет.

– Дополнительный выходной для ребят предусмотрен?

– С языка сорвали. Вот только хотел сказать, что на 2 апреля я всем игрокам дал выходной.

– А по бутылке пива за победу разрешили выпить, заслужили, все-таки?

– Такого не было.

Ранее Чурилов выбрал соперника в полуфинальном матче Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы Григорий Чурилов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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