«С языка сорвали». Буковина получит премии за выход в полуфинал Кубка

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов заявил, что футболисты получают премиальные за исторический выход в полуфинал Кубка Украины.

– Заметил, что на стадионе присутствовал владелец Буковины Владимир Дубинский. После поединка он зашел в раздевалку поздравить команду с победой?

– В раздевалку президент не заходил.

– Довольно странно… Возможно, вы уже знаете, так скажите – за проход в 1/2 финала Кубка Украины команде выпишут повышенные премиальные?

– Дубинский – человек солидный, щедро отблагодарит 100%. Уверен в том, что премия будет.

– Дополнительный выходной для ребят предусмотрен?

– С языка сорвали. Вот только хотел сказать, что на 2 апреля я всем игрокам дал выходной.

– А по бутылке пива за победу разрешили выпить, заслужили, все-таки?

– Такого не было.

Ранее Чурилов выбрал соперника в полуфинальном матче Кубка Украины.