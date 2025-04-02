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  4. «Меня не смогли заявить». Лидер клуба УПЛ мог играть в Португалии
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 07:59 |
366
0

«Меня не смогли заявить». Лидер клуба УПЛ мог играть в Португалии

Бруниньо был в расположении португальской «Боавишты»

02 апреля 2025, 07:59 |
366
0
«Меня не смогли заявить». Лидер клуба УПЛ мог играть в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Бразильский полузащитник «Карпат» Бруниньо рассказал, что перед переездом в Украину тренировался с португальской «Боавиштой», которая не смогла заявить его на сезон чемпионата Португалии из-за финансовых проблем.

«Когда я перешел в Боавишту, клуб пережил, если не ошибаюсь, четыре трансферных бана и не мог оформить контракты. Кажется, у Черноморца недавно была похожая ситуация, но им удалось погасить задолженность, и теперь они могут подписывать игроков.

Боавишта не смогла этого сделать. Именно поэтому я провел там около полутора месяцев исключительно тренируясь. Я был подписан, но клуб не смог меня заявить, и сегодня я в Карпатах», – заявил бразилец.

Бруниньо в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что названы лучший игрок, тренер и сборная тура УПЛ.

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Бруниньо Карпаты Львов Боавишта чемпионат Португалии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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