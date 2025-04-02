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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 07:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:44
623
0

Хацкевич назвал триумфатора УПЛ. Шахтеру предсказывает провал в чемпионате

Специалист верит в успех киевского «Динамо»

02 апреля 2025, 07:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:44
623
0
Хацкевич назвал триумфатора УПЛ. Шахтеру предсказывает провал в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич назвал триумфатора нынешнего розыгрыша Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что трофей завоюют подопечные Александра Шовковского.

– Дайте прогноз на итоговый топ-3 УПЛ?

– Первое место – Динамо. Второе – Александрия. Третье – Шахтер. В весенней части Шахтер пока не выглядит убедительным. Возможно, скоро потеплеет, поля станут лучше, и бразильцы начнут играть ярче. Но в этом году донецкая команда нестабильна в плане игры, нет большого запаса крепости, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет «Александрия» с 50 баллами. «Шахтер» находится на третьей ступени с 44 баллами после 21 сыгранного матча.

Ранее триумфатора в нынешнем сезоне УПЛ уверенно назвал Мирон Маркевич.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александр Хацкевич
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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