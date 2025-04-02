Хацкевич назвал триумфатора УПЛ. Шахтеру предсказывает провал в чемпионате

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич назвал триумфатора нынешнего розыгрыша Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что трофей завоюют подопечные Александра Шовковского.

– Дайте прогноз на итоговый топ-3 УПЛ?

– Первое место – Динамо. Второе – Александрия. Третье – Шахтер. В весенней части Шахтер пока не выглядит убедительным. Возможно, скоро потеплеет, поля станут лучше, и бразильцы начнут играть ярче. Но в этом году донецкая команда нестабильна в плане игры, нет большого запаса крепости, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет УПЛ, имея в своем активе 54 турнирных пункта после 22 сыгранных матчей. Второй в чемпионате идет «Александрия» с 50 баллами. «Шахтер» находится на третьей ступени с 44 баллами после 21 сыгранного матча.

Ранее триумфатора в нынешнем сезоне УПЛ уверенно назвал Мирон Маркевич.