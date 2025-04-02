Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Чагла Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 апреля 2025, 07:12 |
54
0

Анастасия Соболева – Чагла Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

02 апреля 2025, 07:12 |
54
0
Анастасия Соболева – Чагла Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

2 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Турции Чагла Бююкакчай (WTA 333). Поединок пройдет 3-м запуском на корте №5 после игры Эрьявец – Каратанчева. Ориентировочное время старта матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния далее сыграет либо с Майей Хвалинской, либо с Чжен Ушуан.

📺 Видеотрансляция

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Соболева заявилась на турнир WTA 125 в Анталье. Известна первая соперница
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций
Волевая победа украинки. Елизавета Котляр вышла в 1/4 турнира в Анталье
Чагла Бююкакчай Анастасия Соболева смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01 апреля 2025, 12:14 7
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика

Артем останется в Риме

Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
Теннис | 02 апреля 2025, 02:41 0
Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне

Людмила с Софией Кенин уверенно переиграла Надежду и Алдилу Сутджиади

Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Футбол | 02.04.2025, 01:46
Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Футбол | 01.04.2025, 09:28
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15
Бокс
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
01.04.2025, 13:01 2
Футбол
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 8
Футбол
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
31.03.2025, 21:59 5
Футбол
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
01.04.2025, 00:46
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем