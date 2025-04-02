Анастасия Соболева – Чагла Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Турции Чагла Бююкакчай (WTA 333). Поединок пройдет 3-м запуском на корте №5 после игры Эрьявец – Каратанчева. Ориентировочное время старта матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния далее сыграет либо с Майей Хвалинской, либо с Чжен Ушуан.

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