Анастасия Соболева – Чагла Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
2 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Турции Чагла Бююкакчай (WTA 333). Поединок пройдет 3-м запуском на корте №5 после игры Эрьявец – Каратанчева. Ориентировочное время старта матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния далее сыграет либо с Майей Хвалинской, либо с Чжен Ушуан.
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