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  4. Still alive: как 38-летний Гаске и 40-летний Вавринка Бухарест покоряют
ATP
02 апреля 2025, 06:17 |
56
0

Still alive: как 38-летний Гаске и 40-летний Вавринка Бухарест покоряют

Ришар и Стэн выиграли стартовые матчи на грунтовом турнире АТР 250 в Бухаресте

02 апреля 2025, 06:17 |
56
0
Still alive: как 38-летний Гаске и 40-летний Вавринка Бухарест покоряют
ATP. Стэн Вавринка

С 31 марта по 6 апреля в Бухаресте (Румыния) проходит грунтовой турнир АТР 250.

До финальных стадий еще далековато – пока что определены все участника второго раунда.

В частности, стартовые поединки выиграли два имениты и возрастных теннисиста: 38-летний француз Ришар Гаске (АТР 148) и 40-летний швейцарец Стэн Вавринка (АТР 161). Оба ветерана получили wild card в основную сетку от организаторов.

Гаске в 1/16 финала в трех сетах справился с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, ATP 88) за 2 часа и 21 минуту. Во втором сете Ришар отыграл два брейка и подачу на матч, перевел матч в решающий сет, который взял 6:1.

Гаске одержал первую победу над теннисистом из топ-100 в текущем сезоне. Следующим соперником француза будет 22-летний итальянец Флавио Коболли (АТР 45).

Вавринка в 1-м круге прошел квалифаера Тимофея Скатова (АТР 174) из Казахстана. Стэну понадобилось 3 часа и 16 минут. В третьей партии швейцарец уступал 0:3 и 3:5 с брейком, не позволил сопернику подать на матч и закрыл поединок на тай-брейке 7:1.

Вавринка стал третьим игроком Тура с 1980 года, который выиграл матч на грунте в возрасте более 40 лет после Иво Карловича (40 лет) и Джимми Коннорса (41 год). Кроме того, швейцарец прервал серию из пяти поражений подряд. Далее он сыграет со вторым сеяным Педро Мартинесом (Испания, ATP 47).

АТР 250 Бухарест. Грунт. 1/16 финала

  • Ботик ван де Зандсхулп – Ришар Гаске [WC] – 6:4, 5:7, 1:6
  • Стэн Вавринка [WC] – Тимофей Скатов [Q] – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)

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Стэн Вавринка Ботик ван де Зандсхулп Ришар Гаске Тимофей Скатов ATP Бухарест
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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