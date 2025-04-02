WTA02 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:45
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Свитолина, Костюк, Ястремская. Как играли украинки в первой части сезона
Статистика украинских теннисисток в 2025 году
02 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:45
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Со старта теннисного сезона прошло три месяца и можно подбить некоторые итоги выступлений ведущих украинских теннисисток на уровне турниров WTA Tour. Ниже приведены некоторые показатели украинок в этом сезоне по состоянию на 2 апреля 2025 года.
Наивысшее достижение:
- Элина Свитолина – четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии; четвертьфинал WTA 1000 Индиан-Уэллс, США
- Марта Костюк – четвертьфинал WTA 1000 Доха, Катар
- Даяна Ястремская – финал WTA 500 Линц, Австрия
- Ангелина Калинина – полуфинал WTA 500 Брисбен, Австралия
Выигранные сеты (геймы):
- Элина Свитолина – 33 (277)
- Марта Костюк – 29 (252)
- Даяна Ястремская – 30 (253)
- Ангелина Калинина – 18 (187)
Заработанные брейк-пойнты:
- Элина Свитолина – 76
- Марта Костюк – 76
- Даяна Ястремская – 77
- Ангелина Калинина – 64
Точность первой подачи (%):
- Элина Свитолина – 59
- Марта Костюк – 62
- Даяна Ястремская – 59
- Ангелина Калинина – 64
Эйсы (общее количество и в среднем за матч):
- Элина Свитолина – 65 (3,82)
- Марта Костюк – 64 (3,56)
- Даяна Ястремская – 61 (3,05)
- Ангелина Калинина – 39 (2,29)
Двойные ошибки (общее количество и в среднем за матч):
- Элина Свитолина – 66 (3,88)
- Марта Костюк – 116 (6,44)
- Даяна Ястремская – 97 (4,85)
- Ангелина Калинина – 51 (3)
Заработанные призовые (в долларах США):
- Элина Свитолина – 773 232
- Марта Костюк – 585 319
- Даяна Ястремская – 442 343
- Ангелина Калинина – 292 274
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