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WTA
02 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:45
175
0

Свитолина, Костюк, Ястремская. Как играли украинки в первой части сезона

Статистика украинских теннисисток в 2025 году

02 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:45
175
0
Свитолина, Костюк, Ястремская. Как играли украинки в первой части сезона
wtatennis.com. Элина Свитолина

Со старта теннисного сезона прошло три месяца и можно подбить некоторые итоги выступлений ведущих украинских теннисисток на уровне турниров WTA Tour. Ниже приведены некоторые показатели украинок в этом сезоне по состоянию на 2 апреля 2025 года.

Наивысшее достижение:

  • Элина Свитолина – четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии; четвертьфинал WTA 1000 Индиан-Уэллс, США
  • Марта Костюк – четвертьфинал WTA 1000 Доха, Катар
  • Даяна Ястремская – финал WTA 500 Линц, Австрия
  • Ангелина Калинина – полуфинал WTA 500 Брисбен, Австралия

Выигранные сеты (геймы):

  • Элина Свитолина – 33 (277)
  • Марта Костюк – 29 (252)
  • Даяна Ястремская – 30 (253)
  • Ангелина Калинина – 18 (187)

Заработанные брейк-пойнты:

  • Элина Свитолина – 76
  • Марта Костюк – 76
  • Даяна Ястремская – 77
  • Ангелина Калинина – 64

Точность первой подачи (%):

  • Элина Свитолина – 59
  • Марта Костюк – 62
  • Даяна Ястремская – 59
  • Ангелина Калинина – 64

Эйсы (общее количество и в среднем за матч):

  • Элина Свитолина – 65 (3,82)
  • Марта Костюк – 64 (3,56)
  • Даяна Ястремская – 61 (3,05)
  • Ангелина Калинина – 39 (2,29)

Двойные ошибки (общее количество и в среднем за матч):

  • Элина Свитолина – 66 (3,88)
  • Марта Костюк – 116 (6,44)
  • Даяна Ястремская – 97 (4,85)
  • Ангелина Калинина – 51 (3)

Заработанные призовые (в долларах США):

  • Элина Свитолина – 773 232
  • Марта Костюк – 585 319
  • Даяна Ястремская – 442 343
  • Ангелина Калинина – 292 274
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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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