Свитолина, Костюк, Ястремская. Как играли украинки в первой части сезона

Со старта теннисного сезона прошло три месяца и можно подбить некоторые итоги выступлений ведущих украинских теннисисток на уровне турниров WTA Tour. Ниже приведены некоторые показатели украинок в этом сезоне по состоянию на 2 апреля 2025 года.

Наивысшее достижение:

Элина Свитолина – четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии; четвертьфинал WTA 1000 Индиан-Уэллс, США

Марта Костюк – четвертьфинал WTA 1000 Доха, Катар

Даяна Ястремская – финал WTA 500 Линц, Австрия

Ангелина Калинина – полуфинал WTA 500 Брисбен, Австралия

Выигранные сеты (геймы):

Элина Свитолина – 33 (277)

Марта Костюк – 29 (252)

Даяна Ястремская – 30 (253)

Ангелина Калинина – 18 (187)

Заработанные брейк-пойнты:

Элина Свитолина – 76

Марта Костюк – 76

Даяна Ястремская – 77

Ангелина Калинина – 64

Точность первой подачи (%):

Элина Свитолина – 59

Марта Костюк – 62

Даяна Ястремская – 59

Ангелина Калинина – 64

Эйсы (общее количество и в среднем за матч):

Элина Свитолина – 65 (3,82)

Марта Костюк – 64 (3,56)

Даяна Ястремская – 61 (3,05)

Ангелина Калинина – 39 (2,29)

Двойные ошибки (общее количество и в среднем за матч):

Элина Свитолина – 66 (3,88)

Марта Костюк – 116 (6,44)

Даяна Ястремская – 97 (4,85)

Ангелина Калинина – 51 (3)

Заработанные призовые (в долларах США):