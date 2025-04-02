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WTA
02 апреля 2025, 07:30 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:35
143
0

Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Боготе

Состоялись все матчи 1/32 финала турнира в Колумбии

02 апреля 2025, 07:30 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:35
143
0
Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Боготе
tenis.market. Татьяна Мария

На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия, определились все пары стадии 1/8 финала.

Поединок между немецкой теннисисткой Татьяной Марией (WTA 82) и француженкой Хлоей Паке (WTA 120) длился 3 часа и 28 минут. Победу вырвала 37-летняя Мария, совершив камбек после проигранного первого сета .

Проиграв свои матчи на стадии 1/16 финала, завершили участие на турнире третий номер посева американка Алиша Паркс (WTA 55) и четвертая сеяная Эмилиана Аранго (WTA 84) из Колумбии.

Из шести стартовавших в основной сетке турнира колумбийских теннисисток борьбу за главный трофей продолжит лишь Камила Осорио (WTA 54).

Богота. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Мария Боузкова (Чехия) [1] – Ралука Сербан (Кипр)
  • Каиаржина Кава (Польша) – Лаура Пигосси (Бразилия)
  • Патриция Мария Циг (Бельгия) – Джульетта Пареха (США)
  • Леолия Жанжан (Франция) – Селена Яничиевич (Франция)

Нижняя часть сетки

  • Кристина Букша (Испания) [8] – Леа Бошкович (Хорватия)
  • Хулия Риера (Аргентина) – Ива Йович (США)
  • Татьяна Мария (Германия) [6] – Ханна Чанг (США)
  • Эмина Бекташ (США) – Камила Осорио (Колумбия) [2]

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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