Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Боготе
Состоялись все матчи 1/32 финала турнира в Колумбии
На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия, определились все пары стадии 1/8 финала.
Поединок между немецкой теннисисткой Татьяной Марией (WTA 82) и француженкой Хлоей Паке (WTA 120) длился 3 часа и 28 минут. Победу вырвала 37-летняя Мария, совершив камбек после проигранного первого сета .
Проиграв свои матчи на стадии 1/16 финала, завершили участие на турнире третий номер посева американка Алиша Паркс (WTA 55) и четвертая сеяная Эмилиана Аранго (WTA 84) из Колумбии.
Из шести стартовавших в основной сетке турнира колумбийских теннисисток борьбу за главный трофей продолжит лишь Камила Осорио (WTA 54).
Богота. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Мария Боузкова (Чехия) [1] – Ралука Сербан (Кипр)
- Каиаржина Кава (Польша) – Лаура Пигосси (Бразилия)
- Патриция Мария Циг (Бельгия) – Джульетта Пареха (США)
- Леолия Жанжан (Франция) – Селена Яничиевич (Франция)
Нижняя часть сетки
- Кристина Букша (Испания) [8] – Леа Бошкович (Хорватия)
- Хулия Риера (Аргентина) – Ива Йович (США)
- Татьяна Мария (Германия) [6] – Ханна Чанг (США)
- Эмина Бекташ (США) – Камила Осорио (Колумбия) [2]
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