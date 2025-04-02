Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Боготе

На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия, определились все пары стадии 1/8 финала.

Поединок между немецкой теннисисткой Татьяной Марией (WTA 82) и француженкой Хлоей Паке (WTA 120) длился 3 часа и 28 минут. Победу вырвала 37-летняя Мария, совершив камбек после проигранного первого сета .

Проиграв свои матчи на стадии 1/16 финала, завершили участие на турнире третий номер посева американка Алиша Паркс (WTA 55) и четвертая сеяная Эмилиана Аранго (WTA 84) из Колумбии.

Из шести стартовавших в основной сетке турнира колумбийских теннисисток борьбу за главный трофей продолжит лишь Камила Осорио (WTA 54).

Богота. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Мария Боузкова (Чехия) [1] – Ралука Сербан (Кипр)

Каиаржина Кава (Польша) – Лаура Пигосси (Бразилия)

Патриция Мария Циг (Бельгия) – Джульетта Пареха (США)

Леолия Жанжан (Франция) – Селена Яничиевич (Франция)

Нижняя часть сетки