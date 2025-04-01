ФОТО. Английская футболистка разделась и показала свою красоту

Английская футболистка Мэделин Райт продолжает удивлять поклонников своими соблазнительными образами.

Она приобрела популярность благодаря откровенным фотосессиям и продает эксклюзивный контент на платформе OnlyFans.

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На днях Мэделин поделилась горячими фотографиями с пляжа в провокационном купальнике, который подчеркнул её прелести.

В 2021 году её карьера оказалась под угрозой из-за нарушения правил дорожного движения, за что её выгнали из «Чарльтона».

Однако она вернулась в футбол и сейчас выступает за «Лейтон Ориент» в седьмом дивизионе Англии.