ФОТО. Английская футболистка разделась и показала свою красоту
Мэделин Райт показала свою роскошную фигуру
Английская футболистка Мэделин Райт продолжает удивлять поклонников своими соблазнительными образами.
Она приобрела популярность благодаря откровенным фотосессиям и продает эксклюзивный контент на платформе OnlyFans.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На днях Мэделин поделилась горячими фотографиями с пляжа в провокационном купальнике, который подчеркнул её прелести.
В 2021 году её карьера оказалась под угрозой из-за нарушения правил дорожного движения, за что её выгнали из «Чарльтона».
Однако она вернулась в футбол и сейчас выступает за «Лейтон Ориент» в седьмом дивизионе Англии.
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