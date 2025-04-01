1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 16-й минуте Андер Барренечеа поразил ворота Лунина, забив украинцу между ног.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад