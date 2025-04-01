ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Андер Барренечеа отличился в ворота украинского голкипера на 16-й минуте
1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].
Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
На 16-й минуте Андер Барренечеа поразил ворота Лунина, забив украинцу между ног.
❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад
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