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Испания
01 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:10
1364
0

ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Андер Барренечеа отличился в ворота украинского голкипера на 16-й минуте

01 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:10
1364
0
ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 16-й минуте Андер Барренечеа поразил ворота Лунина, забив украинцу между ног.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад

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Андрей Лунин видео голов и обзор Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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