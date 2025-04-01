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Англия
01 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:07
49
0

Ман Юнайтед уступает в Ноттингеме после первого тайма, забил Эланга

Вечером 1 апреля проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги

01 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:07
49
0
Ман Юнайтед уступает в Ноттингеме после первого тайма, забил Эланга
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля в 22:00 проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сити Граунд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме забил Антони Эланга, после первого тайма хозяева поля впереди (1:0).

ГОЛ! 1:0. Антони Эланга, 5 мин

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Антони Эланга
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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