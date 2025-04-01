Англия01 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:07
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Ман Юнайтед уступает в Ноттингеме после первого тайма, забил Эланга
Вечером 1 апреля проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги
01 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:07
49
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1 апреля в 22:00 проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сити Граунд».
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В первом тайме забил Антони Эланга, после первого тайма хозяева поля впереди (1:0).
ГОЛ! 1:0. Антони Эланга, 5 мин
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