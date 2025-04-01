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  4. Коваленко в старте. Известны стартовые составы на матч Эмполи – Болонья
Кубок Италии
01 апреля 2025, 21:52 |
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Коваленко в старте. Известны стартовые составы на матч Эмполи – Болонья

Матч 1/2 финала Кубка Италии начнется в 22:00

01 апреля 2025, 21:52 |
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Коваленко в старте. Известны стартовые составы на матч Эмполи – Болонья
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Во вторник, 1 апреля, пройдет матч 1/2 финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Болоньей».

Встречу примет Стадио Карло Кастеллани в Эмполи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начнет матч в старте.

Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Болонья»:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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