Коваленко в старте. Известны стартовые составы на матч Эмполи – Болонья

Во вторник, 1 апреля, пройдет матч 1/2 финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Болоньей».

Встречу примет Стадио Карло Кастеллани в Эмполи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начнет матч в старте.

Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Болонья»: