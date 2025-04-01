Коваленко в старте. Известны стартовые составы на матч Эмполи – Болонья
Матч 1/2 финала Кубка Италии начнется в 22:00
Во вторник, 1 апреля, пройдет матч 1/2 финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Болоньей».
Встречу примет Стадио Карло Кастеллани в Эмполи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начнет матч в старте.
Стартовые составы на матч «Эмполи» – «Болонья»:
STARTING XI | #EmpoliBologna #CoppaItaliaFrecciarossa— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 1, 2025
Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Bologna: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Seghetti; Fazzini, Gyasi, Cacacem, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Colombo, Tosto, Marianucci, Bacci pic.twitter.com/9Vn1BmHoPo
🏆 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 🏆— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 1, 2025
I nostri 1️⃣1️⃣ titolari per #EmpoliBologna 👥⤵️
Presented by https://t.co/UOttJiVaMd 👉 https://t.co/0aqPb7bYKk#CoppaItaliaFrecciarossa #WeAreOne pic.twitter.com/XRoxRPwMEI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Буковина» обыграла «Викторию» со счетом 2:1
В полуфинале австрийский РБ Зальцбург сыграет с турецким Трабзонспором