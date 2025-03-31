Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»
ATP
31 марта 2025, 19:01 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:40
841
0

МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»

19-летний чемпион Майами прокомментировал свою победу

31 марта 2025, 19:01 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:40
841
0
МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»
Instagram. Якуб Меншик. Новак Джокович

Новый чемпион хардового Мастерса в Майами Якуб Меншик прокомментировал свою победу в финале над сербом Новаком Джоковичем.

«Огромное отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до своего первого матча здесь я уже держал в руках бумагу о снятии с турнира – сильно болело колено. Мне просто повезло, что судья в это время обедал. Я пришел на эту процедуру в последний раз, и он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я теперь здесь», – сказал Якуб на церемонии награждения.

«Выиграть сегодня у Новака на тай-брейках - это безумие, удивительное ощущение. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я, по сути, начал играть в теннис. Так что это просто невероятно, что мне представилась возможность во второй раз сыграть против него. И победить его на этом турнире в финале – это была просто мечта. А еще лучше, что это именно турнир АТР 1000 (улыбается).

То, что я играл именно против Новака в финале делает эту победу еще более особенной. Ты просто видишь, насколько он невероятный человек. Он настоящий чемпион, потому что иначе он бы не проявлял такого уважения после поражения. Даже со всеми теми титулами и всем тем, чего он уже достиг в этом спорте, он все еще соревнуется в финалах крупнейших турниров ATP. Так что это просто, знаете, это просто потрясающе. Слышать те слова, которые он говорит обо мне, – это означает, что я действительно на правильном пути и что я делаю отличную работу», – отметил чех на пресс-конференции.

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Я покидаю турнир с горьким привкусом поражения в финале»
МЕНШИК: «Во время финала у меня в голове всплывал матч с Новаком в Шанхае»
Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25
Якуб Меншик Новак Джокович ATP Майами
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Теннис | 31 марта 2025, 21:23 3
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»

Гаэль поблагодарил Элину за поддержку

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ
Футбол | 31 марта 2025, 22:28 7
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ

Лиза Судакова снова блистает фигурой

«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31.03.2025, 13:52
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31.03.2025, 11:47
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31.03.2025, 08:30
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 13
Бокс
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
30.03.2025, 09:00 6
Война
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 26
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем