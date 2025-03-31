МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»

Новый чемпион хардового Мастерса в Майами Якуб Меншик прокомментировал свою победу в финале над сербом Новаком Джоковичем.

«Огромное отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до своего первого матча здесь я уже держал в руках бумагу о снятии с турнира – сильно болело колено. Мне просто повезло, что судья в это время обедал. Я пришел на эту процедуру в последний раз, и он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я теперь здесь», – сказал Якуб на церемонии награждения.

«Выиграть сегодня у Новака на тай-брейках - это безумие, удивительное ощущение. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я, по сути, начал играть в теннис. Так что это просто невероятно, что мне представилась возможность во второй раз сыграть против него. И победить его на этом турнире в финале – это была просто мечта. А еще лучше, что это именно турнир АТР 1000 (улыбается).

То, что я играл именно против Новака в финале делает эту победу еще более особенной. Ты просто видишь, насколько он невероятный человек. Он настоящий чемпион, потому что иначе он бы не проявлял такого уважения после поражения. Даже со всеми теми титулами и всем тем, чего он уже достиг в этом спорте, он все еще соревнуется в финалах крупнейших турниров ATP. Так что это просто, знаете, это просто потрясающе. Слышать те слова, которые он говорит обо мне, – это означает, что я действительно на правильном пути и что я делаю отличную работу», – отметил чех на пресс-конференции.