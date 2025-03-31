Колос одержал юбилейную победу в УПЛ

В матче с «Зарей» (3:0) «Колос» одержал 50-ю победу в чемпионатах Украины. 27 раз ковалевцы добивались успеха на своем поле и 23 – в гостях. Ковалевцы брали верх над 18 клубами элитного дивизиона, при этом чаще других над «Вересом», «Львовом» – по 5 раз, «Александрией», «Зарей» и «Мариуполем» – по 4.

24 виктории «Колос» отпраздновал под руководством Руслана Костышина, 20 – Ярослава Вишняка, 4 – Александра Поздеева и 2 – Сергея Кузнецова.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Колоса в чемпионатах Украины