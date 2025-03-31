Колос одержал юбилейную победу в УПЛ
Команда Руслана Костышина разгромила «Зарю»
В матче с «Зарей» (3:0) «Колос» одержал 50-ю победу в чемпионатах Украины. 27 раз ковалевцы добивались успеха на своем поле и 23 – в гостях. Ковалевцы брали верх над 18 клубами элитного дивизиона, при этом чаще других над «Вересом», «Львовом» – по 5 раз, «Александрией», «Зарей» и «Мариуполем» – по 4.
24 виктории «Колос» отпраздновал под руководством Руслана Костышина, 20 – Ярослава Вишняка, 4 – Александра Поздеева и 2 – Сергея Кузнецова.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Колоса в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Колоса
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
30.07.2019
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Мариуполь
|
2:1 (д)
|
10-я
|
19.07.2020
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Динамо
|
2:0 (д)
|
20-я
|
11.04.2021
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Олимпик
|
2:1 (г)
|
30-я
|
23.08.2022
|
Ярослав ВИШНЯК
|
Кривбасс
|
1:0 (д)
|
40-я
|
06.08.2023
|
Ярослав ВИШНЯК
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
50-я
|
30.03.2025
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Заря
|
3:0 (г)
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