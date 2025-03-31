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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 13:34 | Обновлено 31 марта 2025, 13:40
89
0

Колос одержал юбилейную победу в УПЛ

Команда Руслана Костышина разгромила «Зарю»

31 марта 2025, 13:34 | Обновлено 31 марта 2025, 13:40
89
0
Колос одержал юбилейную победу в УПЛ
ФК Колос

В матче с «Зарей» (3:0) «Колос» одержал 50-ю победу в чемпионатах Украины. 27 раз ковалевцы добивались успеха на своем поле и 23 – в гостях. Ковалевцы брали верх над 18 клубами элитного дивизиона, при этом чаще других над «Вересом», «Львовом» – по 5 раз, «Александрией», «Зарей» и «Мариуполем» – по 4.

24 виктории «Колос» отпраздновал под руководством Руслана Костышина, 20 – Ярослава Вишняка, 4 – Александра Поздеева и 2 – Сергея Кузнецова.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Колоса в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Колоса

Соперник

Счет

1-я

30.07.2019

Руслан КОСТЫШИН

Мариуполь

2:1 (д)

10-я

19.07.2020

Руслан КОСТЫШИН

Динамо

2:0 (д)

20-я

11.04.2021

Руслан КОСТЫШИН

Олимпик

2:1 (г)

30-я

23.08.2022

Ярослав ВИШНЯК

Кривбасс

1:0 (д)

40-я

06.08.2023

Ярослав ВИШНЯК

Черноморец

2:0 (д)

50-я

30.03.2025

Руслан КОСТЫШИН

Заря

3:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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