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  4. Брунинью стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 13:07 | Обновлено 31 марта 2025, 13:09
354
0

Брунинью стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ

Три мяча в ворота «Черноморца» бразилец забил с интервалом в 9 минут

31 марта 2025, 13:07 | Обновлено 31 марта 2025, 13:09
354
0
Брунинью стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ
ФК Карпаты. Бруниньо (на переднем плане)

24-летний полузащитник «Карпат» Бруниньо стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в истории чемпионатов Украины. Три мяча в ворота «Черноморца» бразилец забил с интервалом всего в 9 минут.

Прежний рекорд УПЛ, совладельцами которого были грузин Михаил Поцхверия, поляк Мацей Ковальчик и бразилец Матеус, Бруниньо превзошел на 4 минуты.

К слову, среди всех футболистов меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось только Виталию Пушкуце, Ивану Гецко и Александру Гайдашу (дважды).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины

Время

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

4'

Виталий ПУШКУЦА

Металлист

07.05.2002

Закарпатье

77', 79', 81'

4:0 (д)

5'

Иван ГЕЦКО

Карпаты

29.08.1999

Днепр

61', 63', 66'

4:0 (д)

7'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

07.09.1997

Торпедо

16', 18', 23'

5:0 (д)

8'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

20.05.1995

Кремень

41', 45', 49'

3:1 (д)

9'

БРУНИНЬО

Карпаты (2020)

30.03.2025

Черноморец

41', 45', 50'

4:0 (д)

10'

Алексей АНТЮХИН

Таврия

22.07.2000

Сталь А

53', 56', 63'

3:2 (д)

10'

Артем ДОВБИК

Днепр-1

02.04.2023

Металлист 1925

71', 78', 81'

3:0 (г)

11'

Артур АВАГИМЯН

Черноморец

30.03.2024

Полесье

53', 60', 64'

4:1 (г)

13'

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

26.05.1998

Нива Т

12', 23', 25'

5:0 (д)

13'

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

09.11.2002

Металлург З

40', 50', 53'

5:0 (г)

13'

МАТЕУС

Днепр

15.04.2014

Волынь

57', 66', 70'

5:1 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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