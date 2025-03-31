Брунинью стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в УПЛ

24-летний полузащитник «Карпат» Бруниньо стал автором самого скоростного хет-трика легионеров в истории чемпионатов Украины. Три мяча в ворота «Черноморца» бразилец забил с интервалом всего в 9 минут.

Прежний рекорд УПЛ, совладельцами которого были грузин Михаил Поцхверия, поляк Мацей Ковальчик и бразилец Матеус, Бруниньо превзошел на 4 минуты.

К слову, среди всех футболистов меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось только Виталию Пушкуце, Ивану Гецко и Александру Гайдашу (дважды).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины