Давнее желание Переса. Реал нацелился на капитана гранда АПЛ

Мадридский «Реал» интересуется легендарным португальским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хотел подписать 30-летнего футболиста еще много лет назад, но тогда конкуренцию за него выиграли «красные дьяволы».

В сезоне 2024/25 Бруну Фернандеш провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Флориана Вирца.