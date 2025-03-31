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WTA
31 марта 2025, 02:45 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:40
388
0

Чарльстон-2025. Калинина поборется за 500 баллов и $164 тысячи

Что ожидает теннисисток в призовом и рейтинговом эквиваленте

31 марта 2025, 02:45 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:40
388
0
Чарльстон-2025. Калинина поборется за 500 баллов и $164 тысячи
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31 марта стартует основная сетка грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Теннисное первенство Charleston Open в этом сезоне проводится в 53-й раз. Впервые турнир состоялся в 1973 году и в настоящее время он является старейшим женским профессиональным чемпионатом по теннису в Соединенных Штатах.

В 2025 году теннисистки, принимающие участие в основной сетке состязаний, могут получить следующие призовые и рейтинговые баллы:

  • 1/32 финала: 1 рейтинговый балл – $6,400
  • 1/16 финала: 32 балла – $7,975
  • 1/8 финала: 60 баллов – $12,900
  • Четвертьфиналы: 108 баллов – $25,550
  • Полуфиналы: 195 баллов – $51,085
  • Финалист: 325 баллов – $101,000
  • Победитель: 500 баллов – $164,000

Из украинок в турнире сыграет только одна теннисистка – Ангелина Калинина, которая занимает 65-ю строчку в live-рейтинге WTA. Чтобы вернуть себе место в топ-50 уже после Чарльстона, Ангелине необходимо, как минимум, пробиться в полуфинал турнира.

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WTA Чарльстон Ангелина Калинина призовые рейтинг WTA
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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