ФОТО. Экс-футболист избил свою жену и получил наказание. 12 месяцев

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» Джоуи Бартона признали виновным в нападении на его жену Джорджию.

Вестминстерский магистратский суд приговорил его к 12 месяцам условного срока и штрафу в 2183 фунта.

Судья Пол Голдспринг отметил, что Бартон должен был обеспечивать безопасность жены, но не сделал этого, цитирует The Sun.

Бартон отрицал обвинения, а его жена объяснила, что они выпили много вина, поссорились, но не били друг друга. Инцидент произошел в июне 2021 года в Лондоне, когда пара отдыхала с друзьями. Во время ссоры футболист сбил жену с ног и ударил её по голове. Она вызвала полицию, которая арестовала Бартона ночью, когда он ещё был пьян.

Судебное разбирательство было отложено с 2022 года, так как Джорджия отозвала обвинения, но прокуратура добилась нового процесса. Бартон имеет скандальную репутацию: в 2007 году он избил партнёра по команде, в 2012-м потерял капитанскую повязку из-за грубого поведения на поле, а в 2018-м получил 18-месячную дисквалификацию за участие в договорных матчах.