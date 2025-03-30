Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-футболист избил свою жену и получил наказание. 12 месяцев
Другие новости
30 марта 2025, 15:46 |
1263
0

ФОТО. Экс-футболист избил свою жену и получил наказание. 12 месяцев

Джоуи Бартон признан виновным

30 марта 2025, 15:46 |
1263
0
ФОТО. Экс-футболист избил свою жену и получил наказание. 12 месяцев
Instagram. Джоуи и Джорджия Бартон

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» Джоуи Бартона признали виновным в нападении на его жену Джорджию.

Вестминстерский магистратский суд приговорил его к 12 месяцам условного срока и штрафу в 2183 фунта.

Судья Пол Голдспринг отметил, что Бартон должен был обеспечивать безопасность жены, но не сделал этого, цитирует The Sun.

Бартон отрицал обвинения, а его жена объяснила, что они выпили много вина, поссорились, но не били друг друга. Инцидент произошел в июне 2021 года в Лондоне, когда пара отдыхала с друзьями. Во время ссоры футболист сбил жену с ног и ударил её по голове. Она вызвала полицию, которая арестовала Бартона ночью, когда он ещё был пьян.

Судебное разбирательство было отложено с 2022 года, так как Джорджия отозвала обвинения, но прокуратура добилась нового процесса. Бартон имеет скандальную репутацию: в 2007 году он избил партнёра по команде, в 2012-м потерял капитанскую повязку из-за грубого поведения на поле, а в 2018-м получил 18-месячную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

По теме:
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование
фото Джоуи Бартон Манчестер Сити скандал
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер U-19 победил Оболонь U-19 и вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 30 марта 2025, 14:55 0
Шахтер U-19 победил Оболонь U-19 и вернул себе лидерство в чемпионате
Шахтер U-19 победил Оболонь U-19 и вернул себе лидерство в чемпионате

Подопечные Алексея Белика были сильнее соперника

«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 30 марта 2025, 00:31 1
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем

Наставник «волков» отреагировал на победный гол Артема

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29.03.2025, 23:43
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2025, 14:05
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Футбол | 29.03.2025, 20:22
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 19
Бокс
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
29.03.2025, 00:43 1
Футбол
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
29.03.2025, 20:43 3
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 26
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 9
Бокс
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем