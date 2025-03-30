Украина. Премьер лига30 марта 2025, 15:23 | Обновлено 30 марта 2025, 15:24
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
30 марта в 18:00 пройдет поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги
30 марта 2025, 15:23 | Обновлено 30 марта 2025, 15:24
125
0
30 марта в 18:00 пройдет поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Обслуживать матч будет главный судья Александр Каленов из Львовской области.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на видеосервис MEGOGO.
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