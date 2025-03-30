ВИДЕО. Как Твердохлеб вывел Кривбасс вперед в матче с Ворсклой

В воскресенье, 30 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

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На 40-й минуте счет открыл полузащитник «Кривбасса» Егор Твердолхлеб.