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  4. ВИДЕО. Как Твердохлеб вывел Кривбасс вперед в матче с Ворсклой
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 14:02 |
470
0

ВИДЕО. Как Твердохлеб вывел Кривбасс вперед в матче с Ворсклой

Украинский полузащитник забил очередной гол в чемпионате

30 марта 2025, 14:02 |
470
0
ВИДЕО. Как Твердохлеб вывел Кривбасс вперед в матче с Ворсклой
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В воскресенье, 30 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте счет открыл полузащитник «Кривбасса» Егор Твердолхлеб.

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Даниил Кирияка Источник: УПЛ-ТВ
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