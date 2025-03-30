Украина. Премьер лига30 марта 2025, 14:02 |
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ВИДЕО. Как Твердохлеб вывел Кривбасс вперед в матче с Ворсклой
Украинский полузащитник забил очередной гол в чемпионате
30 марта 2025, 14:02 |
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В воскресенье, 30 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 40-й минуте счет открыл полузащитник «Кривбасса» Егор Твердолхлеб.
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